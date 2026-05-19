Chiude lo storico bar Stalingrado a Olbia e messo in vendita il locale

La chiusura dello Stalingrado a Olbia.

Sulle vetrine dello storico bar di Olbia, lo “Stalingrado Cafè”, sono apparsi i cartelli “Vendesi”. Situato in via Roma da anni era il punto di riferimento per molti giovani in città, che lo frequentavano soprattutto nel fine settimana, venerdì e sabato. Da qualche mese l’attività è cessata e il locale dello storico bar è finito in vendita.

Con la sua chiusura un’altra storica attività della città se ne è andata, poiché lo Stalingrado Cafè in via Roma 80 era presente da più di 20 anni. L’attività, infatti, è nata alla fine degli anni Novanta diventando un punto di riferimento per gli aperitivi fino a tarda notte. Lo storico locale invece non è più in attività da alcuni mesi.

La fine dello Stalingrado Cafè si inserisce in un trend di profonda trasformazione del tessuto commerciale e sociale di Olbia. Se ne va un presidio della movida storica, lasciando spazio all’incertezza sul futuro delle mura di via Roma 80. Resta da capire se quel cartello “Vendesi” segnerà la nascita di un nuovo punto di riferimento per i giovani o se decreterà il definitivo mutamento di una zona che, per oltre vent’anni, ha battuto al ritmo degli aperitivi dello storico locale.

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