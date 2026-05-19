Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 20 maggio

Le previsioni meteo per il 20 maggio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per domani, mercoledì 20 maggio, a Olbia e in Gallura il tempo sarà soleggiato con clima mite e vento in attenuazione lungo la costa. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso già dal mattino mentre nel pomeriggio potranno comparire soltanto lievi annuvolamenti senza effetti sul tempo. Dopo i forti venti degli ultimi giorni, soprattutto nelle aree costiere più esposte della Gallura, la situazione sarà molto più tranquilla e favorevole per chi si muoverà verso le spiagge della Costa Smeralda e del nord-est Sardegna, dove il flusso turistico continua ad aumentare in vista della stagione estiva.

Temperature e venti

Le temperature saranno in netto rialzo con minime tra 17 e 19 gradi e massime fino a 25-26 gradi. I venti soffieranno deboli o moderati con mare generalmente poco mosso e condizioni ideali per attività all’aperto, escursioni e giornate in spiaggia. Il clima risulterà più caldo e stabile rispetto alla scorsa settimana segnata dall’allerta meteo e dal maestrale.

La temperatura dell’acqua sarà intorno ai 19 gradi, ancora fresca ma già più adatta ai primi bagni soprattutto nelle baie più riparate dal vento e durante le ore più calde della giornata.

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