Furto in negozio, arrestati tre giovani a Olbia

Tre giovani arrestati a Olbia.

Tre giovani sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della sezione Radiomobile di Olbia e della stazione di Golfo Aranci, poiché ritenuti responsabili di un furto commesso all’interno di un esercizio commerciale. L’intervento dei militari è scaturito domenica scorsa, 17 maggio, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e ha portato al fermo dei tre soggetti subito dopo l’episodio contestato.

I giovani sarebbero stati individuati e bloccati mentre si trovavano ancora in zona, consentendo così l’avvio delle procedure previste per l’arresto in flagranza. Dopo le operazioni di identificazione e gli accertamenti di rito, i tre sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria competente, che dovrà ora valutare la loro posizione in relazione ai fatti contestati.

Nel corso della tarda serata di domenica la centrale operativa dei carabinieri di Olbia è stata contattata da una società di vigilanza privata che, attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza, aveva rilevato la presenza di più persone all’interno del perimetro di una rivendita di articoli per il bricolage situata nella zona industriale di Olbia.

Ricevuta la segnalazione, i militari sono intervenuti rapidamente sul posto, dove hanno individuato tre giovani all’interno di un furgone parcheggiato nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale. I ragazzi si trovavano in evidente stato di agitazione e non avrebbero fornito spiegazioni ritenute plausibili circa la loro presenza in quell’orario nei pressi del punto vendita.

Nel corso della successiva perquisizione del veicolo, all’interno del vano posteriore sono stati rinvenuti diversi strumenti atti allo scasso, oltre a rotoli di tubazioni per irrigazione e quattro piscine idromassaggio da giardino. Il materiale, secondo quanto ricostruito anche tramite le immagini di videosorveglianza, sarebbe stato asportato poco prima dall’interno del negozio.

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