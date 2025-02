La formazione Its da Olbia al “Villaggio Italia” in Egitto

La Rete Its Sardegna da Olbia al Cario per “Villaggio Italia”

La Rete Its Sardegna, con la sua presidente di Olbia, ha partecipato in Egitto a “Villaggio Italia”, missione di cooperazione educativa e imprenditoriale. Evento del Ministero dell’Istruzione e del Merito italiano in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia al Cairo, Confindustria e SIMEST. C’erano i ministri Italiano ed egiziano della Pubblica istruzione.

Due giorni a Il Cairo

“L’iniziativa, che si è svolta il 12 e 13 febbraio, mira a rafforzare i legami formativi e professionali tra Italia ed Egitto. Promuovendo l’eccellenza del sistema educativo tecnico-professionale italiano. Nella mattinata del 12 è stato inaugurato il “villaggio Italia”, prima fiera educativa internazionale. Nella storica scuola salesiana Don Bosco del Cairo, punto di riferimento per la formazione tecnica in Egitto. Durante l’evento, sono stati presentati i modelli formativi degli ITS italiani, con particolare attenzione alle aree tecnologiche di rilievo per la cooperazione economica tra Italia ed Egitto, quali meccatronica, turismo, tessile, energia, agroalimentare e tecnologie per la vita. La manifestazione ha visto la partecipazione di 48 ITS Academy e 7 istituti scolastici italiani, offrendo un’importante occasione di scambio e collaborazione”.

“Tra i protagonisti dell’evento i rappresentanti degli ITS provenienti da tutta Italia. Dalla Sardegna hanno partecipato Sabrina Serra, Presidente della Rete ITS Sardegna e dell’ITS TAC Academy, e Roberto Neroni, Vicepresidente della stessa rete e presidente dell’ITS MOSOS. La loro partecipazione rappresenta un’importante occasione per valorizzare l’esperienza sarda nel campo dell’istruzione tecnica superiore e condividere buone pratiche con partner internazionali.

Sabrina Serra e Roberto Neroni

“La presenza della Rete ITS Sardegna al Villaggio Italia testimonia il nostro impegno nel favorire la cooperazione internazionale e nel promuovere modelli educativi innovativi capaci di rispondere alle sfide del mercato globale,” ha dichiarato Sabrina Serra. L’evento coinvolge Istituti Tecnici Superiori, scuole professionali e numerose aziende italiane appartenenti a settori strategici come le energie rinnovabili, il turismo, il digitale, l’intelligenza artificiale, i trasporti, la meccanica strumentale, il tessile e l’agricoltura.

“È un’opportunità per rafforzare il dialogo tra istruzione e mondo produttivo, creando sinergie che possono generare valore per i giovani e per il tessuto economico sia in Italia che in Egitto,” ha aggiunto Roberto Neroni.

“La missione internazionale si inserisce nel quadro del Piano Mattei, che punta a promuovere partenariati strategici tra Italia e i Paesi del Mediterraneo e dell’Africa, con un focus sulla formazione e sull’innovazione. Siamo pronti a cogliere tutte le importanti opportunità che questo accordo ci offre e andare così incontro alle esigenze del mercato del lavoro”, conclude la presidente Sabrina Serra”.

