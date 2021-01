La situazione a Monti.

Lutto a Monti che perde un concittadino che era risultato positivo al coronavirus ed era ricoverato da giorni. La situazione a Monti, purtroppo, non tende a migliorare e si registrano in questi giorni molti nuovi casi di positivitàche interessano spesso intere famiglie, fa sapere il sindaco Emanuele Mutzu.

Attualmente il numero di positivi è di 27 , mentre altri cittadini che presentano sintomi riconducibili al virus sono in attesa dell’esito del tampone. Mentre 4 persone si trovano ancora ricoverati in ospedale. Resteranno in quarantena fino al 22 gennaio invece gli alunni e i rispettivi insegnanti delle classi 1°A, 3° A, 4° A, 5° A e 5° C della scuola primaria.

“E’ evidente a tutti che la situazione generale sta degenerando – commenta il sindaco Mutzu – . Sarebbe ora che ognuno di noi prendesse coscienza della situazione, assumendosi le proprie responsabilità, e che i cittadini più reticenti alle regole correggano i propri comportamenti nell’interesse dell’intera comunità”.

“Invito tutti i cittadini a rimanere in isolamento presso le proprie abitazioni, contattando immediatamente il proprio medico di base, qualora si presentassero sintomi febbrili o comunque riconducibili al Covid-19. Le Forze dell’Ordine sono state informate della situazione e i controlli saranno intensificati. Mi auguro che la situazione epidemiologica vada a migliorare per non vedermi costretto a disporre misure drastiche già applicate in altre realtà”, conclude il primo cittadino.

(Visited 619 times, 646 visits today)