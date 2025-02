Forti piogge in Gallura, scatta l’allerta meteo

L’allerta meteo in Gallura.

La Protezione Civile della Sardegna ha diramato un avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico, con una valutazione di criticità ordinaria (codice giallo), riguardante principalmente la zona della Gallura. L’allerta, entrata in vigore il 2 febbraio 2025, alle ore 14, proseguirà fino alle 23:59 del 3 febbraio, stabilendo la fase operativa regionale di attenzione.

Questo avviso implica una vigilanza particolare sulle condizioni meteo e ambientali, soprattutto in relazione alla possibile intensificazione delle piogge e al conseguente rischio di allagamenti o frane nelle aree più vulnerabili. La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali, per evitare rischi e garantire la sicurezza. La situazione sarà monitorata continuamente, con aggiornamenti periodici in caso di evoluzioni.

