Addio a Francesca Ponsanu.

Un malore ha spento, a 59 anni, la dottoressa Francesca Ponsanu. Una figura di spicco per il territorio gallurese, in quanto, dove grazie alla sua competenza sul campo e la sua professionalità, dirigeva il Museo di Budoni.

Una laurea in archeologia, un Master in Direzione e Gestione di musei, tra i tanti titoli che la dottoressa Ponsanu possedeva, oltre alla grande capacità organizzativa di tantissime mostre, che hanno dato lustro all’attività museale di Budoni, diventata un luogo di incontri e di cultura per tanti scrittori, artisti e cultori dell’arte del territorio.

Sono tanti infatti gli artisti che si sono uniti al dolore per questa improvvisa perdita. Oggi la salutano ricordando a tutti il grande valore professionale e umano della Ponsanu. “E’ stata un’amica e una spalla importante. Sempre disponibile e motivata, metteva tutta se stessa e grande passione nel ruolo che ricopriva”, la ricorda così una delle tante persone che hanno incontrato il suo cammino. Per tanti di loro Budoni non è più la stessa. Il paese ha perso infatti una figura molto importante.