Polemiche e solidarietà a Olbia per la giornalista.

Questa mattina una giornalista della testata Olbia.it, Camilla Pisani, non ha potuto partecipare alla conferenza stampa sulla mobilità sostenibile in quanto è stata allontanata dal sindaco Settimo Nizzi. L’episodio ha fatto tantissimo scalpore in città e sono intervenuti i consiglieri di minoranza che hanno condannato il gesto.

“I consiglieri comunali del Partito Democratico condannano fermamente quanto accaduto stamattina durante la conferenza stampa promossa dal comune di Olbia sulla mobilità sostenibile in riferimento all’inspiegabile allontanamento di una giornalista di un quotidiano online cittadino dalla stessa”. Questo è quanto dichiarano Ivana Russu, Gianluca Corda, Antonio Loriga, Maddalena Corda, Stefano Spada e Rino Piccinnu.

“In un paese democratico tale allontanamento – spiegano – oltre a rappresentare una violazione del “diritto di cronaca” rappresenta un vero e proprio atto di censura verso la stampa, che non può essere accettato e che reca anche un danno di immagine alla nostra città. Presenteremo quanto prima una interrogazione al sindaco per quanto accaduto per discuterne in Consiglio comunale”.

Non è la prima volta che accade. Nel 2018 i consiglieri comunali avevano protestato con dei fogli di giornali usati come bavaglio contro l’esclusione dalla mailing list del giornale Olbia.it, dopo la pubblicazione di un sondaggio.

