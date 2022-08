Fratelli d’Italia intitola la sede di Olbia a Davide Rossi

FDI intitola la sede al giovane militante Davide Rossi scomparso recentemente.

Fratelli d’Italia ha intitolato la propria sede di Olbia al compianto Davide Rossi, giovane militante

recentemente mancato. Alla presenza dei familiari si è svolta una cerimonia ristretta, nel corso della quale è stata consegnata alla famiglia una targa ricordo con la ”tessera n.1” del circolo cittadino. Momenti di

grande commozione per tutti i presenti quando il presidente Marco Piro, affiancato dai familiari, ha

scoperto la targa esterna in onore e memoria del compianto Davide.

“L’amico Davide è stato ricordato dai vari intervenuti – si legge nel comunicato del presidente del circolo, Marco Piro -, per le sue particolari doti di amicizia e fraternità che non tralasciava mai di dimostrare nei confronti di tutti ed in qualsiasi contesto. Persona leale, aperta al dialogo e al confronto, difendeva i suoi ideali pur rimanendo rispettoso delle idee altrui, sempre pronto a dare un suo contributo costruttivo. Un fiero rappresentante dei valori della destra che dimostrava non solo con le parole, ma con il suo vivere quotidiano e con la sua attenzione al sociale. Un amico, un fratello, un patriota i cui valori saranno cardine dell’attività futura del circolo cittadino a lui intitolato. In tutti i presenti e simpatizzanti di FDI la certezza che il suo ferreo impegno politico e la sua responsabilità civica saranno riferimento per tanti giovani che sia affacciano all’attività politica“.