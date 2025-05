Fratelli scomparsi in mare a Olbia, a che punto sono le indagini

Le indagini sui fratelli scomparsi in mare a Olbia.

Le indagini sulla scomparsa dei fratelli Giuseppe e Lorenzo Deiana, svaniti lo scorso 19 aprile a bordo di una piccola imbarcazione nei pressi di Capo Figari, nel Golfo Aranci, potrebbero aver imboccato una nuova direzione. Dopo settimane di ricerche senza esito, la Procura di Tempio e la Direzione marittima di Olbia stanno approfondendo una pista che, secondo indiscrezioni, ipotizza una collisione in mare con un’altra barca di medie dimensioni. Fonti vicine all’inchiesta indicano che le attenzioni degli inquirenti si siano recentemente concentrate su un numero molto ristretto di natanti presenti nella zona al momento della scomparsa.

Il fascicolo aperto dal pubblico ministero non contiene ancora contestazioni specifiche, ma gli sviluppi più recenti suggeriscono un possibile cambio di scenario, da semplice attività di Protezione Civile a un’indagine con potenziali risvolti penali. La Guardia Costiera avrebbe già effettuato accertamenti su imbarcazioni sospette e potrebbe aver ascoltato testimoni in grado di fornire dettagli utili. A sollecitare ulteriori verifiche è stato anche l’avvocato della famiglia Deiana, Pietro Cherchi, che ha chiesto l’accesso ai dati delle applicazioni sul traffico marittimo per ricostruire i movimenti in quella tragica giornata.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui