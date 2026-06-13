Kan Judo Olbia: pioggia di medaglie a La Maddalena prima della pausa estiva

Il Kan Judo Olbia alla Maddalena.

Si avvicina la pausa estiva per il Kan Judo Olbia, che chiude la prima parte della stagione agonistica 2026 con una nuova serie di risultati positivi ottenuti nel fine settimana a La Maddalena. La società guidata dal maestro Angelo Calvisi, cintura nera 6° dan, con la collaborazione tecnica di Gavino Carta, cintura nera 4° dan, ha partecipato a due manifestazioni organizzate dallo Judo Club La Maddalena.

Sabato gli atleti del club gallurese sono scesi sul tatami nel 22° Trofeo Città della Maddalena, riservato alle categorie Esordienti, Cadetti, Junior e Senior. Domenica, invece, spazio ai più giovani con il Trofeo Judo Garibaldino, manifestazione dedicata alle classi preagonistiche dai 4 agli 11 anni.

Le gare hanno richiamato numerose società affiliate alla Fijlkam provenienti da tutta la Sardegna e hanno rappresentato un importante banco di prova prima della pausa estiva.

I risultati del Kan Judo Olbia nel Trofeo Città della Maddalena.

Nella giornata di sabato il Kan Judo Olbia ha conquistato sei medaglie complessive.

Tra gli Esordienti B è arrivata la medaglia d’oro per Noemi Rosas nei 52 chilogrammi. Medaglia d’argento per Francesco Lovigu nei 55 chilogrammi e per Luigi Vella nei 66 chilogrammi.

Nella categoria Cadetti under 18 ha conquistato l’oro Riccardo Morittu nei 50 chilogrammi. Ottimo esordio anche per Rachele Visciano nei 57 chilogrammi, che ha ottenuto la medaglia d’argento, mentre Anna Curzu nei 63 chilogrammi ha conquistato il bronzo.

I giovani protagonisti del Kan Judo Olbia nel Trofeo Judo Garibaldino.

Domenica il sodalizio olbiese ha schierato 27 giovani atleti nel Trofeo Judo Garibaldino, ottenendo un ricco bottino di medaglie.

I primi classificati sono stati Nicolas Canu, Carlo Floris, Matteo Fiori, Francesco Campus, Maria Vittoria Solinas, Gabriele Carta ed Emanuele Catucci.

Hanno chiuso al secondo posto Emanuele Bonelli, Denis Zgirbaci, Nora Lobrano, Riccardo Catucci, Raimondo Calvisi e Taras Marche Pietro.

Terzo gradino del podio per Roberto Morittu, Nathan Ventroni, Gabriel Toma, Gabriele Soggiu, Aurora Piludu, Angelo Straullu, Izabel Zgirbaci ed Emanuele Carta.

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La società olbiese conferma così il buon momento già mostrato nelle precedenti trasferte stagionali, in attesa della ripresa delle attività prevista per il mese di settembre.

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