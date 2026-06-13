Scontro tra auto e moto a Olbia: centauro ferito

L’incidente a Olbia.

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, venerdì 12 giugno, intorno alle 21:50 nelle strade di Olbia. Per cause ancora in corso di esatto accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’autovettura e un motociclo si sono scontrati con una dinamica di tipo frontale-laterale.

La dinamica.

Secondo le prime ricostruzioni, alla base del violento impatto ci sarebbe un’omessa precedenza: il conducente dell’auto, probabilmente per una svista, non si sarebbe accorto del sopraggiungere del mezzo a due ruote.

Ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118 che, dopo aver prestato i primi soccorsi sul luogo dell’incidente, ha trasportato il centauro al pronto soccorso di Olbia in codice giallo. Fortunatamente, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato diverse ferite e traumi a causa dell’impatto e della successiva caduta sull’asfalto. I rilievi di legge e la gestione della viabilità sono stati affidati alla Polizia locale di Olbia, impegnata a ricostruire la precisa dinamica del sinistro e a fluidificare il traffico rimasto parzialmente rallentato durante le operazioni di soccorso.

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