Incidente alla rotonda di Olbia: ferito ciclista

L’incidente a Olbia.

Questa mattina, alle 9:30, a Olbia si è verificato uno spaventoso incidente stradale. Stando alle prime informazioni, lo scontro ha coinvolto un’auto e un ciclista, causando il ferimento di quest’ultimo.

Lo scontro è avvenuto in modo frontale laterale auto contro velocipede, alla rotonda su ponte de Su Ferru, all’intersezione con via Tasso. Il conducente della bicicletta ha riportato alcune ferite, ma ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso, a Olbia. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

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