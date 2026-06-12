Nuova giunta a Monti: Loi assegna gli incarichi e convoca il primo Consiglio

La nuova giunta di Salvatore Loi.

Il nuovo sindaco di Monti, Salvatore Loi, ha nominato la nuova giunta a pochi giorni dalla sua elezione nel paese della Gallura. Quasi tutti gli assessori sono nuovi, tranne Gian Domenico Padre, che oltre a mantenere l’Urbanistica assume il Bilancio e la carica di vicesindaco grazie alle sue 210 preferenze.

Nella sua nuova Giunta ci sono anche Guido Isoni, assessore per lo Sport; Luisa Montesu, ai Servizi sociali, Pubblica istruzione e Cultura. Nominati anche Massimiliano Deledda, ex presidente del consiglio comunale che ora gestirà Lavori pubblici, Manutenzioni e Arredo urbano.

Le deleghe.

Per le deleghe consiliari, Gavino Sanna viene riconfermato a Turismo, Spettacolo e Associazioni culturali; Giovanni Battista Isoni per Agricoltura e Attività produttive, a Emanuele Pes per Agro e Viabilità rurale. Gianbattista Simula per Protezione civile e Manutenzione del verde pubblico.

Il sindaco Loi ha espresso l’intenzione di guidare il paese mantenendo la coesione dimostrata in campagna elettorale e ha annunciato di aver chiesto l’aspettativa dal lavoro per dedicarsi interamente al mandato.

Quando si terrà il primo consiglio.

La prima seduta del nuovo consiglio comunale si terrà giovedì 18 giugno alle 19 per adempiere alle formalità di insediamento, tra cui l’esame di eleggibilità dei consiglieri, il giuramento del sindaco, la presentazione della giunta e le designazioni dei rappresentanti esterni.

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