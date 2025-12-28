Un fulmine sul rifugio della Lida, i cani di Olbia restano senza luce

Problemi con la corrente elettrica alla Lida di Olbia per un fulmine

Sabato mattina presto un fulmine ha creato problemi togliendo la luce al rifugio dei cani gestito dalla Lida a Olbia. La presidente Cosetta Prontu racconta di ver ricevuto una telefonata sabato mattina presto perché il contatore stava prendendo fuoco.

Il ricordo dell’incendio doloso

“Un fulmine, in questa tempesta furiosa, ha provocato un danno che ci ha lasciati senza luce, un problema che, ahimè, non è nuovo per noi. Riflettendo su questa situazione, non posso fare a meno di tornare indietro nel tempo, a 13 anni fa, quando il nostro rifugio fu colpito da un incendio doloso. Quelle giornate erano piene di angoscia e preoccupazione, e ora sembra che stiamo rivivendo quell’incubo.

La nostra vita quotidiana è stata stravolta: senza acqua e senza luce, ci sentiamo bloccati e tanti disagi. È incredibile come certi eventi possano ricordarci quanto siamo connessi alla nostra infrastruttura e alla sicurezza della nostra vita di tutti i giorni. L’Enel deve decidere di intervenire e sistemare il contatore, e non possiamo fare altro che aspettare, sperando che la situazione venga risolta al più presto”.

“Ma è in questi momenti difficili che spesso troviamo la forza di reagire. Nel frattempo, voglio esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che lavorano instancabilmente per garantire che situazioni come questa siano gestite nel miglior modo possibile. Siamo uniti e insieme affronteremo anche questa tempesta.

Ci auguriamo che presto tutto torni alla normalità e che la luce torni a brillare nel nostro rifugio e nelle nostre vite. Continuate a supportarci, la strada può sembrare in salita, ma con unità e determinazione possiamo superare qualsiasi ostacolo”.

Contatti 3334312878 – lidaolbia@tiscali.it

Come aiutarci: http://www.lidasezolbia.it/come-aiutarli/

Il nostro indirizzo per spedizione aiuti:

L.I.D.A. Sez. Olbia – rifugio I Fratelli Minori

via Dei Cestai 26 – 07026 Olbia (SS)

Estremi per donazione http://www.lidasezolbia.it/donazioni/

Codice Fiscale 5×1000 01976050904

