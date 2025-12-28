L’arrivo di “Fuori dal Coro” a Portisco e l’inchiesta giudiziaria.

A Portisco, una vicenda legata a un intervento della trasmissione ‘Fuori dal Coro’ in un caso di occupazione abitativa, si è trasformata in un caso giudiziario di rilievo. Al centro dei fatti c’è il presunto ingresso non autorizzato contestato alla troupe della trasmissione di Rete 4, il 12 novembre 2021, in un’abitazione di via Milmeggiu, dove viveva una famiglia con un regolare procedimento di sfratto ancora in corso.

Quel giorno i proprietari dell’immobile si presentarono nella casa di Portisco insieme a due addetti alla sicurezza e a una troupe televisiva della trasmissione Fuori dal Coro, in onda su Rete 4. L’intervento avvenne, secondo l’accusa, oltre un mese prima della data concordata per il rilascio dell’alloggio, fissata al 15 dicembre 2021, con un accordo che sarebbe stato sottoscritto davanti all’ufficiale giudiziario.

L’incontro tra proprietari, troupe e occupanti in pochi minuti divenne teso. Nacquero, secondo l’accusa, spintoni e colpi, fino all’arrivo dei carabinieri di Olbia, che riportarono la calma e misero fine alla tensione.

I fatti ripresi e la denuncia degli affittuari.

Gran parte della scena finì poi in televisione, all’interno di due puntate della trasmissione, andate in onda nei giorni successivi. Gli affittuari, dopo l’accaduto, si recarono negli uffici di polizia per denunciare quanto avvenuto. Alla segnalazione si aggiunse anche un filmato registrato da un bambino presente in casa durante il fatto.

Da quel momento prese avvio l’inchiesta, che ha al centro le modalità in cui è avvenuto l’incontro, che stando all’impianto accusatorio, sarebbe consistito in un tentativo di sfratto non conforme alle norme.

Fuori dal coro a Portisco: chi sono gli imputati.

L’indagine ha portato alla citazione diretta a giudizio di sei persone, ritenute protagoniste dell’episodio. Si tratta dei proprietari dell’immobile, della giornalista di Fuori dal Coro, del cameraman, e degli addetti alla sicurezza che li accompagnarono, con accuse diverse.

Il procedimento ora entrerà nella fase dibattimentale e dovrà chiarire eventuali responsabilità e la reale dinamica dell’episodio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui