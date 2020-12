L’incendio questa mattina a Olbia.

Momenti di paura questa mattina intorno alle 8 e 30 in via Nazario Sauro ad Olbia per l’incendio di una bombola utilizzata per l’alimentazione di una cucina a gas.

Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i locali dell’appartamento, spegnendo e raffreddando la bombola del Gpl che fortunatamente non è esplosa. Nonostante la grande paura non si segnalano feriti.

