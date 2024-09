Fuoco nella notte a Olbia, due auto distrutte dalle fiamme

Due auto in fiamme nella notte a Olbia.

Un doppio incendio si è verificato nella notte a Olbia, intorno alle 23:15, quando due auto hanno preso fuoco contemporaneamente in due diverse vie della città. I veicoli, situati rispettivamente in via Alessandro Volta e in via Leonardo Da Vinci, sono stati avvolti dalle fiamme, destando preoccupazione tra i residenti e richiedendo un intervento immediato.

Le squadre dei vigili del fuoco, coadiuvate da un’autobotte, sono intervenute prontamente sui luoghi degli incendi, riuscendo a domare le fiamme e a impedire che il fuoco si propagasse alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze. Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento, i danni sono stati contenuti, evitando conseguenze peggiori per le abitazioni e i passanti.

Le cause degli incendi rimangono al momento sconosciute e sono oggetto di indagini da parte dei carabinieri di Olbia, giunti anch’essi sul posto per effettuare i rilievi necessari. Le autorità non escludono nessuna ipotesi, inclusa quella del dolo, e stanno esaminando tutte le possibili piste per far luce su quanto accaduto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui