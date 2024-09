Il grave incidente a Poltu Quau.

Ieri sera, intorno alle 22:30, un incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 59, all’altezza del bivio per Poltu Quatu. Un motociclista, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio scooter, andando a impattare violentemente contro il guardrail. La forza dell’urto ha disarcionato il conducente, che è stato catapultato oltre il guardrail, precipitando per circa 10 metri lungo una scarpata nella fitta vegetazione sottostante.

Le operazioni di soccorso sono state estremamente complesse. Il personale del 118-Areus, coadiuvato dai vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena, ha dovuto affrontare notevoli difficoltà a causa del terreno impervio e delle condizioni critiche in cui versava il ferito. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in ambulanza verso il più vicino ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, con la polizia impegnata nei rilievi del caso per determinare la dinamica esatta dell’accaduto. Restano da chiarire le cause che hanno portato il motociclista a perdere il controllo del mezzo, mentre le autorità continuano le indagini per fare luce sull’incidente.

