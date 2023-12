Volley, Hermaea di scena nella tana dell’Esperia Cremona

Le olbiesi della Hermaea vanno a caccia di punti dopo le ultime tre sconfitte consecutive.

Prosegue il cammino dell’Hermaea Olbia nel Girone B della Serie A2 Femminile. Nell’anticipo di sabato, valido per la 3^ giornata di ritorno, le aquile tavolarine saranno ospiti della Cremona Ufficio Esperia, quarta forza del campionato con 23 punti all’attivo (bilancio di 7 vittorie e 4 sconfitte).

Trasferta impegnativa, dunque, per la squadra di Guadalupi, che vuole assolutamente muovere la classifica dopo una serie negativa lunga tre turni. “Dobbiamo trovare maggior compattezza, sia in partita che in allenamento – fa sapere il capitano biancoblù Dana Schmit – abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con tutti, ma allo stesso tempo ci manca la costanza. Abbiamo necessità di lavorare su questo aspetto, ma ho comunque notato dei progressi e mi sento orgogliosa di far parte di questa squadra. Sono sicura che troveremo la strada giusta, perché vedo che tutte e dodici remiamo sempre dalla stessa parte. Dobbiamo proseguire con l’atteggiamento mostrato domenica scorsa contro Marignano”.

Cremona è stata, forse, la più grande sorpresa della stagione. Coach Zanelli può contare su un collettivo solido e impreziosito dal talento della schiacciatrice Jasmine Rossini e del forte opposto Veronica Taborelli. All’andata le lombarde sbancarono il Geopalace in 3 set grazie a una prestazione maiuscola: “Cremona è l’esempio perfetto di squadra costante – spiega la palleggiatrice austriaca – sono sempre cresciuti fin dall’inizio della stagione. Arrivano da una sconfitta (contro Macerata, ndr) ma sono in fiducia, e affrontarli a casa loro non sarà semplice. Se riusciremo a esprimerci al massimo con tutto il collettivo, avremo senz’altro delle chance di vittoria”.

L’Hermaea avrà dalla sua anche la nuova banda Laura Partenio, che dopo una settimana di allenamenti con le compagne è pronta a dare il suo contributo: “Sono molto contenta del suo arrivo – ammette – ha tanta esperienza e l’attitudine giusta anche in allenamento. Avevamo bisogno della sua energia positiva. Condividere il campo con lei ci aiuterà a crescere”.

Fischio d’inizio sabato 9 dicembre alle 17 al PalaRadi di Cremona. Arbitreranno i signori Marani e Papapietro. La gara sarà visibile sul sito volleyballworld.tv, previa iscrizione gratuita.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui