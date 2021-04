Serie di furti nei negozi di Olbia e Arzachena, arrestata una 43enne

La donna aveva rubato circa 2mila euro di merce.

Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Arzachena, dopo una richiesta di intervento arrivata al 112 da parte del direttore di un supermarket di viale Costa Smeralda, hanno arrestato in flagranza di reato M.A.D.

La donna, una rumena di 43 anni, poco prima, all’interno del supermarket, aveva rubato 7 bottiglie di alcoolici per un valore complessivo di 150 euro. Nel corso della perquisizione all’auto usata dalla medesima e’ stata trovata merce per un valore totale di 2.000 euro, provento di precedenti furti effettuati nello stesso pomeriggio in alcuni esercizi commerciali di Olbia. La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto.

