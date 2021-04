Il bando del Comune di Berchidda.

Il Comune di Berchidda cerca personale per i cantieri Lavoras di nuova attivazione. In tutto sono 6 gli operai da selezionare, con un contratto a tempo determinato di 8 mesi e un orario di lavoro di 20 ore settimanali per 5 giorni lavorativi.

Nello specifico si ricercano 4 operai comuni (personale forestale non qualificato per lo Svolgimento di un programma di interventi di manutenzione ordinaria come il decespugliamento, volto all’eliminazione delle erbacce, all’estirpazione delle ceppaie o delle piante infestanti, allo spietramento e, all’eventuale, rimozione di detriti. Il cantiere prevede interventi di miglioramento e ripristino ambientale nelle aree verdi di proprietà comunale, le piazze e le vie, nello specifico la pista ciclopedonale situata all’ingresso del Paese, Pineta Belvedere, Area PIP, Funtana Inzas.

Si ricercano inoltre 2 operai qualificati(operatore alla motosega) che si occuperanno anche della potatura degli alberi e degli arbusti, con conformazione della chioma.

Le domande sono aperte dal giorno 20aprile e fino al 3 maggio 2021 incluso. Per ulteriori informazioni sui requisiti o su come presentare la domanda si può visitare il sito ciccando su questo link.

(Visited 98 times, 98 visits today)