Famiglia derubata nella spiaggia di Marinella: “Ci hanno portato via valigie e documenti”

Nuovo furto in una spiaggia a Olbia.

Una famiglia di turisti è stata vittima di un furto, derubata delle loro valigie nella spiaggia di Marinella. La stessa ha scritto un appello sui social con la speranza di ritrovare i propri effetti personali. Il furto è avvenuto una settimana fa nel parcheggio della spiaggia olbiese e le borse si trovavano all’interno dell’auto.

La famiglia ha sporto denuncia e si è messa alla ricerca dei propri oggetti. “Salve a tutti! Scrivo sperando che qualcuno possa aiutarci – si legge nell’appello social di una delle quattro vittime -. La settimana scorsa siamo stati purtroppo derubati in zona parcheggio della spiaggia Marinella. Ci hanno portato via borse e valigie dalla macchina. Provo a scrivere le descrizioni, così magari se qualcuno avesse trovato ai lati delle strade o in mezzo ad un campo qualcosa. Ci farebbe molto piacere recuperare qualsiasi cosa di nostri ricordi e oggetti personali: un trolley rosso 4 ruote piccolino per bambino Coveri collection, 1 trolley grigio due ruote Eastpak, un borsone di cuoio grande, uno zainetto Fjällräven blu grigio e uno zainetto piccolino Quechua. Dentro c’erano tutti i nostri vestiti e oggetti personali, documenti di tutti e quattro e un computer portatile”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui