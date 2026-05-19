Successo a San Teodoro per il Memorial Primo Oggianu

Il beach soccer trionfa a San Teodoro col memorial Primo Oggianu

Si è concluso con grande partecipazione e entusiasmo il 2° Memorial Primo Oggianu, primo torneo di Beach Soccer. C’erano le categorie giovanili Pulcini ed Esordienti, organizzato dalla ASD San Teodoro 1969.

“Una giornata di sport, divertimento e condivisione che ha visto protagonisti tanti giovani atleti e diverse società del territorio, confermando la riuscita di un evento unico nel suo genere e destinato a crescere negli anni. Nella categoria Pulcini ad aggiudicarsi il torneo è stata la ASD San Teodoro 1969, protagonista di una bellissima finale contro il Berchidda, disputata davanti a un pubblico numeroso e coinvolto. Per la categoria Esordienti, invece, a trionfare è stata l’Orani, al termine di una spettacolare finale contro il Budoni, ricca di emozioni e grande intensità. La grande partecipazione delle società presenti — San Teodoro 1969, Budoni, Audax Padru, Porto Rotondo Academy, Berchidda e Orani — insieme all’entusiasmo di ragazzi, famiglie e pubblico, rappresenta il segnale più importante della buona riuscita della manifestazione”.

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“Essendo il primo evento di Beach Soccer dedicato alle categorie giovanili, siamo molto soddisfatti della risposta ricevuta – spiega Gian Luigi Marongiu -. L’obiettivo è quello di continuare a lavorare per far crescere questo torneo, coinvolgendo sempre più squadre e ampliando il numero delle categorie partecipanti”.

“Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione Comunale, al Demanio e a tutte le persone che, con impegno, collaborazione e grande disponibilità, hanno contribuito alla realizzazione di un evento unico per il nostro territorio. La ASD San Teodoro 1969 conferma così il proprio impegno nella promozione dello sport giovanile e nella costruzione di iniziative capaci di valorizzare il territorio e creare momenti di aggregazione per tutta la comunità”.

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