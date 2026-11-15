Furto al Superprice, i carabinieri fermano un giovane a Olbia

Fermato un giovane dopo il furto al Superprice di Olbia.

Le telecamere hanno ripreso l’effrazione in diretta, la chiamata ai carabinieri è partita immediatamente e, nel giro di pochi minuti, una pattuglia era già sul posto. Si è concluso così il furto notturno al Superprice di viale Aldo Moro, dove un giovane è stato fermato dai militari poco dopo aver sottratto alcuni articoli dal negozio.

Le parole del titolare.

“Erano circa le 1:50 di stanotte quando è suonato l’allarme. Ho controllato subito le telecamere e ho visto una persona all’interno del negozio”, afferma il titolare del negozio. Il proprietario ha seguito dalle telecamere di sorveglianza quello che stava accadendo nel punto vendita, accorgendosi che qualcuno era entrato dopo aver forzato la porta di emergenza. A quel punto ha immediatamente chiamato i carabinieri e raggiunto l’attività commerciale.

“Sono arrivato al negozio e i militari sono arrivati dopo circa 5 minuti. Il ragazzo era appena uscito con la refurtiva. Quando ha visto i carabinieri ha cercato di nascondersi, ma lo hanno preso”. Il giovane aveva portato via alcuni articoli, tra cui un piumino e un fornello. Non sarebbe stato il primo episodio nello stesso esercizio commerciale. Il proprietario riferisce infatti di precedenti piccoli furti, documentati dalle telecamere e già denunciati. In quelle occasioni erano spariti anche alcuni oggetti da collezione. Il titolare avrebbe ricondotto gli episodi alla stessa persona. Questa volta i danni riguardano soprattutto la porta di emergenza forzata e la merce sottratta. Il proprietario ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per l’intervento dei militari: “Sono stati veramente bravi“.

La situazione vissuta dai commercianti di viale Aldo Moro.

La vicenda, secondo quanto riferito dal commerciante, avrebbe anche un risvolto legato alle condizioni personali del giovane, che sarebbe stato successivamente accompagnato in una struttura sanitaria. Un aspetto che potrebbe distinguere questo episodio dagli altri casi di delinquenza comune raccontati negli ultimi tempi a Olbia, in particolare nel viale Aldo Moro, tra vetrine infrante, effrazioni e furti con scasso ai danni delle attività commerciali. Resta però il motivo principale per cui il titolare ha deciso di far conoscere quanto accaduto: richiamare l’attenzione sulla situazione vissuta dai commercianti di viale Aldo Moro, alle prese con episodi che alimentano preoccupazione per la sicurezza delle proprie attività. E, in questa circostanza, riconoscere il lavoro dei Carabinieri, intervenuti con rapidità e riusciti a fermare il giovane.

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