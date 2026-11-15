Pubblicato l’avviso per le strutture sociali e sociosanitarie autorizzate

Il Comune di Olbia avvia una manifestazione d’interesse rivolta ai gestori delle strutture sociali e sociosanitarie accreditate o autorizzate al funzionamento. L’amministrazione ha pubblicato il 13 novembre un avviso per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti che operano nel settore dell’assistenza sociale.

La procedura riguarda gli operatori interessati a presentare la propria candidatura secondo le condizioni stabilite dal Comune. L’avviso è disponibile sul sito istituzionale, nella sezione dedicata all’assistenza sociale, insieme alla documentazione necessaria per partecipare. Tra i documenti pubblicati figurano il modulo per la manifestazione d’interesse, una scheda informativa, il modello di autocertificazione del conto corrente dedicato e uno schema di convenzione. È disponibile anche il testo dell’avviso pubblico che disciplina la procedura.

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La documentazione è stata pubblicata dall’Ufficio di Piano – Gestione integrata del Comune di Olbia. Gli operatori interessati possono consultare l’avviso e scaricare i modelli dalla pagina ufficiale del Comune di Olbia, dove sono riportate le condizioni per l’iscrizione e le modalità di presentazione delle richieste.

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