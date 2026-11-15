Incontro gratuito con le ostetriche a Olbia per le future mamme

Il 17 novembre al Giovanni Paolo II, ingresso libero anche per i papà

Un nuovo incontro con le ostetriche dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per prepararsi alla nascita di un figlio. L’appuntamento è in programma martedì 17 novembre, alle 10, nell’Aula Informatica del presidio ospedaliero. La partecipazione è gratuita, aperta anche ai futuri papà e non richiede prenotazione.

L’iniziativa, intitolata “Nascere all’ospedale Giovanni Paolo II“, permetterà ai futuri genitori di confrontarsi con le ostetriche dell’Unità operativa di Ginecologia del Dipartimento Donne e Minori. Durante l’incontro saranno illustrate le diverse fasi del travaglio e del parto, insieme alle tecniche utilizzate per contenere il dolore attraverso il movimento, le posizioni del corpo, la respirazione e il massaggio. Saranno affrontati anche il parto in acqua e l’utilizzo del protossido d’azoto per l’analgesia, oltre alle indicazioni pratiche su cosa portare in ospedale quando si avvicina il momento del ricovero.

Le ostetriche parleranno inoltre dello skin to skin, il contatto pelle a pelle tra madre e neonato subito dopo la nascita, e del rooming-in, che permette al bambino di rimanere vicino alla madre durante la degenza. Saranno approfonditi anche il clampaggio ritardato del cordone ombelicale e la donazione del sangue cordonale.

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