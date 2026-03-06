Nasce il trofeo velico G2 Challenge.

Il prossimo 17 aprile 2026 prenderà il via nel Golfo di Cugnana la G2 Challenge, la nuova sfida velica nata dal gemellaggio tra lo Yacht Club Cala dei Sardi e il Circolo Vela Torbole. Un progetto che mette insieme mare e Lago di Garda, Sardegna e Trentino, con l’obiettivo dichiarato di creare un format tecnico e competitivo di altissimo livello.

L’iniziativa.

A credere fortemente in questa iniziativa, sin dall’inizio, è stato il presidente dello Yacht Club Cala dei Sardi, Gianfranco Bacchi, che ha voluto costruire un evento capace di distinguersi nel panorama nazionale. Il format prevede due tappe, una in Sardegna e una sul Lago di Garda.

Il primo appuntamento, organizzato dal club gallurese, si disputerà a bordo di dieci RS21, moderno monotipo a chiglia considerato oggi tra gli sportboat più performanti e completi della vela mondiale. Le imbarcazioni saranno messe a disposizione direttamente dall’organizzazione, che ha scelto di puntare su una flotta omogenea e altamente competitiva per garantire equilibrio tecnico e spettacolo in acqua.

Le dichiarazioni.

«La G2 Challenge – spiega il presidente Gianfranco Bacchi – nasce da un’idea precisa: offrire ai velisti un confronto vero, su barche moderne e in contesti diversi. Abbiamo voluto fortemente questa manifestazione perché siamo convinti che il Golfo di Cugnana sia il campo di gara ideale per un evento di alto livello, capace di valorizzare il territorio e allo stesso tempo di proporre uno standard organizzativo alto. Metteremo a disposizione degli atleti dieci RS21, una flotta importante, per garantire qualità tecnica e parità di condizioni. Sarà una sfida intensa, ma soprattutto un appuntamento che punta a diventare un riferimento stabile nel calendario delle regate nazionali».

La filosofia di Bacchi è chiara: “noi mettiamo le barche, voi vi divertite”. Gli equipaggi saranno chiamati a confrontarsi su due classi monotipo differenti, gli RS21 in Sardegna e i J70 sul Lago di Garda, in una serie di regate che esalteranno capacità di adattamento, lettura del vento e gestione tattica in contesti profondamente diversi. Dal mare cristallino del Golfo di Cugnana alle acque tecniche del Lago di Garda, la G2 Challenge metterà alla prova la preparazione a 360 gradi dei team.

«Non soltanto una regata – prosegue Bacchi – ma un format che ambisce a diventare un ponte sportivo tra due realtà veliche di primo piano. Al momento stanno arrivando le prime adesioni da parte degli equipaggi. La G2 Challenge sarà molto più di una competizione sportiva, ma una vera e propria esperienza che premierà la sensibilità marinaresca e l’eccellenza tecnica dei team.»

