Malore fatale, a Olbia l’ultimo saluto al 46enne Fabio Balzano

L’addio doloroso a Fabio Balzano.

Olbia è in lutto per la scomparsa di Fabio Balzano. L’uomo è scomparso tragicamente ieri, 6 marzo, nel parcheggio dell’ospedale Giovanni Paolo II. Il 46enne è stato trovato morto all’interno della sua auto dai colleghi di lavoro. Alla base del decesso un malore, che non ha lasciato scampo a Balzano, che non aveva fatto in tempo a raggiungere il pronto soccorso. L’olbiese era arrivato, infatti, all’ospedale di Olbia perché non stava bene.

Un uomo molto conosciuto.

Il 46enne era molto conosciuto e voluto bene in città. Lavorava da tempo all’aeroporto Aga Khan – Costa Smeralda e i colleghi di lavoro erano molto legati a lui. Arrivava sul luogo di lavoro sempre puntuale, per questo motivo i suoi colleghi non vedendolo arrivare si erano da subito preoccupati, tentando invano di contattarlo telefonicamente e cercare informazioni per localizzare l’uomo. Sono proprio loro ad aver fatto la tragica scoperta, allertando i soccorsi. Purtroppo per Balzano non c’è stato nulla da fare, era morto da ore.

La città e la Gallura perdono un’altra giovane vita scomparsa in modo prematuro e tragico, dopo la morte della giovane dottoressa Milena Pisano, che aveva sconvolto la piccola comunità di Sant’Antonio di Gallura.

I funerali.

Il 46enne lascia i suoi genitori e suo fratello. Non era sposato e non aveva figli. I funerali di Balzano avranno luogo sabato 7 marzo alle ore 10 nella chiesa di Nostra Signora de La Salette a Olbia, partendo dalla camera mortuaria del cimitero vecchio di Via Roma Olbia. Dopo il rito funebre si proseguirà per il Tempio Crematorio.

