Olbia incredula per l’improvvisa scomparsa di Gabriele Carta

Addio a Gabriele Carta.

Olbia è incredula per la morte di Gabriele Carta. Una notizia che ha sconvolto la città, già sconvolta per la scomparsa di una mamma 36enne pochi giorni fa. Come è possibile accettare una morte così prematura? Queste sono le domande senza risposta di tanti olbiesi.

È dai social che parte il cordoglio e l’ultimo saluto al giovane, che soltanto ieri aveva aggiornato la sua foto del profilo che lo ritraeva sorridente davanti all’ufficio di lavoro. Gabriele era conosciuto in città, come un uomo solare e allegro. Tra i tanti messaggi c’è chi lo ricorda circondato di amici e compagnie. “Eravamo amici e pronti a passare le serate a cantare, ballare”, lo ricorda così una vecchia amica. E ancora: “Ti porto nel cuore per sempre”.

