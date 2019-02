Finanziamento regionale per le fognature in Gallura.

Via il rischio idraulico dalla Gallura: si comincia con l’ammodernamento delle reti di drenaggio urbano. La Giunta regionale ha erogato i finanziamenti destinati ai comuni sardi per gli interventi di riqualificazione.

Sarebbe 10 milioni di euro, la cifra approvata ieri dalla Giunta e stanziati per il triennio 2018/2021. Trentuno gli interventi da realizzare, soprattutto nelle zone più critiche.

In Gallura, potranno beneficiarne tre Comuni. Le località interessate sono Olbia, a cui sono destinati 370mila euro per alcuni interventi per lo smaltimento delle acque piovane in zona Ospedale. Nel centro di Calangianus, verrà realizzato un impianto di scarico delle acque bianche. La zona interessata, per un costo di 110mila euro, è via Firuccia. L’altro Comune in Gallura che vedrà realizzata una rete di drenaggio nel centro storico è San Teodoro. L’opera ammonta a 370mila euro.

Gli interventi da realizzare

Nello specifico, le zone da riqualificare sono quelle che attualmente non sono asservite da nessuna rete di drenaggio, quelle reti a fognatura mista, ovvero dove le acque bianche non sono separate dalle acque nere e gli interventi di manutenzione delle reti acque bianche esistenti.

Al fine di far fronte a tutte le richieste rappresentate dagli enti locali e ritenute ammissibili, è stato posto il limite massimo di 370mila euro per ciascun Ente, per consentire la realizzazione degli interventi proposti o, in alternativa, almeno di un primo lotto funzionale.

(Visited 75 times, 75 visits today)