Entravano nelle case con la scusa di riparare le cucine a gas, ma erano ladri: tre persone allontanate dalla Gallura

“Ripariamo cucine a gas”, dicevano ai potenziali clienti ma l’intento era quello di entrare in casa perché erano ladri. Dopo le indagini del commissariato di Porto Cervo, la Questura di Sassari ha emesso il foglio di via per tre persone. Non potranno avvicinarsi al territorio dei Comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo, Arzachena e Palau.

Per un periodo che varia dai due ai tre anni non potranno più recarsi in questi comuni costieri della Gallura. Lo schema è quello classico con un autoparlante che diffonde per le strade la proposta di riparazione. Ma è solo una scusa per introdursi nelle case e rubare. Proprio indagando su alcuni furti commessi nell’ultimo periodo gli agenti hanno individuato tre persone da allontanare.