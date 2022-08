l cartelli DELLA SPIAGGIA imbrattati.

I vandali distruggono i cartelli di Bandiera blu a La Maddalena. Le affissioni sulla spiaggia Nido d’Aquila, appena piazzati dall’amministrazione comunale, sono stati imbrattati di vernice da alcuni ignoti che probabilmente non gradiscono il riconoscimento ottenuto da FEE alla bellissima località dell’isola.

A denunciare il fatto è proprio l’amministrazione, che sui social ha postato le foto dello stato attuale del cartello, deturpato dalla vernice nera. “Per quanto possiamo impegnarci – si lamentano – fra mille difficoltà, per rendere bella la nostra città non riusciremo mai a fare il salto di qualità fino a quando non sarà sconfitta l’ignoranza. Tutti i cittadini dovrebbero essere sentinelle attente del nostro paradiso, quando qualcuno butta cartacce per terra, mozziconi di sigarette sotto la sabbia o nelle aiuole, vandalizza l’arredo urbano, non può essere scusato. Va redarguito sul posto e segnalato subito alle autorità competenti”.