I dati sugli sfratti in Sardegna e in Gallura.

È di questi giorni la triste storia dello sfratto dell’anziana di Golfo Aranci, che da 50 anni viveva nella sua casa, finita all’asta: in Gallura è emergenza sfratti. Una vicenda che ha, giustamente, fatto tanto discutere considerate soprattutto le condizioni di salute della donna, proprio queste al centro delle recenti proroghe del provvedimento.

Si possono soltanto immaginare quante siano le storie simili in Italia, ma anche a livello locale, spesso taciute per vergogna o per rassegnazione. Anziani, ma anche famiglie con bambini, che rischiano di trovarsi per strada, perché l’asta della loro casa è stata vinta. Nuovi proprietari che non vogliono sentire ragioni e che sperano al più presto, ad ogni condizione, di poter usufruire di quello che è diventato di loro proprietà.

In Italia, solo nell’anno 2020, sono stati 38.163 i provvedimenti di sfratto emessi. Di questi, 38.208 sono quelli su cui c’è una richiesta di esecuzione. Il 45,39% rispetto allo scorso periodo. Gli sfratti eseguiti sono circa 10.000. In Sardegna sono 171 i provvedimenti effettuati, di questi 275 sono quelli in corso di esecuzione, con un aumento del 42,49%. Gli sfratti eseguiti sono stati 132, con un incremento che supera il 100% rispetto all’anno precedente, ovvero più della media nazionale che è del 80,97%.

