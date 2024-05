La Gallura nella Guida dei migliori “beach club” d’Italia con due eccellenze

La Gallura ha due beach club tra i migliori d’Italia

La Gallura è presente con due beach club di eccellenza nella Guida dei migliori Beach Club d’Italia. Una guida alla sua prima edizione, che per la prima volta ha registrato e recensito i 225 stabilimenti più esclusivi su tutto il territorio nazionale. Tra questi, nella lista dei 14 migliori, figurano il Phi Beach di Forte Cappellini a Baja Sardinia e il Nikki Beach a Cala Petra Ruja, che hanno ottenuto i tre ombrelloni d’oro, il più alto riconoscimento di merito. Oltre alla bellezza del paesaggio in cui sono situati, questi clubs riescono a garantire standard altissimi nella fornitura dei diversi servizi, ma anche a far vivere ai propri clienti esperienze particolari.

I criteri di selezione e la premiazione

Ogni stabilimento è stato oggetto di una valutazione accurata, che ha coinvolto diversi aspetti della struttura: dal luogo di ubicazione al servizio, dal design alla ristorazione, dal beverage e cocktail fino all’atmosfera che si respira. In base al risultato sono poi stati assegnati uno, due o tre ombrelloni gold. Gli stabilimenti migliori, insieme ai migliori per categoria, saranno anche oggetto di una premiazione. La cerimonia, che prevede l’assegnazione del titolo di miglior beach club d’Italia, si terrà alle 17:00 venerdì 24 maggio a Milano, nel corso dell’Aperitivo Festival.

Le altre strutture gold

Tra i 14 migliori stabilimenti balneari ne spicca un altro sardo: Il Gabbiano, situato a Stintino, a poca distanza dalla famosissima spiaggia La Pelosa. Un contesto che, insieme ai servizi proposti, ha permesso anche a questo club di ottenere i tre ombrelloni d’oro. Oltre alle strutture nostrane, sono stati premiati tre stabilimenti in Campania (Il Riccio ad Anacapri, La Scogliera a Positano e La Conca del Sogno a Nerano); uno in Friuli-Venezia Giulia (The Club by Purobeach a Sistiana); due in Liguria (Bagni Fiore a Paraggi ed Eco del Mare a Lerici); due in Sicilia (Nuova Spiaggia Paradiso a Letojanni e Tao Beach a Taormina) e tre in Toscana (Alpemare e Bagno Piero a Forte dei Marmi e Twiga a Marina di Pietrasanta).

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui