Le attività da fare a Olbia e in Gallura.

Sicuramente la Gallura è molto popolare per le sue spiagge molto conosciute e apprezzate in tutto il mondo, ma il territorio offre tante altre attività forse più inconsuete per trascorrere le proprie vacanze.

L’entroterra gallurese dà la possibilità, infatti, di praticare innumerevoli attività sportive, riscoprire la storia del popolo sardo, le tradizioni e la cultura del posto. La Gallura, come il resto della Sardegna, è piena di siti archeologici anche di era molto antica. Questi luoghi, ricchi di mistero, sono unici nel mondo e appartengono alla civiltà nuragica.

Uno dei comuni più ricchi di storia è Arzachena, dove si trovano il Nuraghe La Prisgiona e di Albucciu. Non per ultime le tombe dei giganti. Il comune è famoso anche per la presenza di una grande “roccia a fungo”, nota come Monti incappiddatu. Anche Olbia è ricca di storia della stessa epoca e questo viene testimoniato dalla presenza del Pozzo Sacro, il nuraghe Belveghile e Riu Mulinu. A Tempio Pausania, si può visitare il Nuraghe Majori. Luras è un altro comune ricco di archeologia, con la presenza di 4 dolmen, antiche sepolture granitiche. Nel territorio ci sono, inoltre, molti musei da visitare.

In Gallura ci sono anche piccoli borghi molto attraenti. Uno degli esempi è Tempio Pausania, Calangianus con la chiesa di Santa Giusta e Aggius, con le opere dell’artista sarda Maria Lai. Per gli amanti delle escursioni, la Sardegna offre un ampio territorio ricco di rocce, tacchi e percorsi. Il Monte Limbara, ad esempio, è la seconda vetta più alta dell’Isola, composta da flora della macchia mediterranea e rocce antichissime di strane forme. Il Limbara è ideale sia per le escursioni a piedi, grazie ai suoi sentieri, che per le gite in moto o in fuoristrada.

