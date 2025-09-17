Provincia Gallura, Perinu guida la gestione operativa di Multiss

La guida della Multiss in Provincia Gallura.

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Multiss Spa., approvato in concomitanza con il bilancio 2024, segna un passaggio significativo per il rafforzamento della governance aziendale e per la definizione delle future linee strategiche della società. La deliberazione più rilevante riguarda Antonio Perinu, già designato come rappresentante territoriale della Provincia Gallura Nord-Est all’interno del Consiglio, che ha ricevuto la delega operativa per lo stesso territorio. Questo incarico conferma la volontà di Multiss Spa di consolidare la propria presenza istituzionale e gestionale nella Gallura Nord-Est, assicurando una maggiore vicinanza alle istanze locali e una capacità di intervento più rapida ed efficace.

Parallelamente, le due amministrazioni provinciali, soci della società, hanno manifestato piena condivisione nel promuovere un percorso strutturato e guidato, finalizzato alla creazione di due soggetti autonomi nei rispettivi territori di competenza. La scelta, frutto di un confronto responsabile e lungimirante, nasce dall’obiettivo comune di rendere più efficienti i servizi pubblici locali, ottimizzare le risorse disponibili e rispondere con maggiore tempestività e precisione alle necessità della comunità.

Pur riconoscendo la complessità tecnica e amministrativa del processo, le parti coinvolte considerano questa evoluzione un passo necessario per migliorare l’efficacia operativa e valorizzare le autonomie territoriali. Le amministrazioni provinciali accompagneranno questa fase di transizione con trasparenza, responsabilità e visione, garantendo continuità dei servizi e un’attenzione costante ai cittadini.

