A Tempio si riunisce il Comitato Gallura contro la speculazione sull’eolico

“La Gallura dice no alla devastazione del territorio“, è il titolo di un’assemblea pubblica a Tempio sulla speculazione sull’eolico. L’appuntamento curato dal “Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica” è alle 16 di sabato 24 febbraio all’Istituto Euromediterraneo. “Cosa c’è dietro i numerosi progetti relativi a mega impianti eolici e fotovoltaici presentati in Sardegna? Perché si parla di vera e propria speculazione? Cosa possiamo fare per difendere i nostri territori da questo assalto in tinte green?”.

“Sono solo alcuni dei punti che verranno affrontati nell’assemblea pubblica, organizzata per portare la popolazione a conoscenza di ciò che si cela dietro progetti devastanti – si legge -. Spacciati per sostenibili e persino auspicabili per la nostra Isola. Il Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica invita a riflettere su una questione che riguarda tutti. L’obiettivo dell’incontro pubblico è quello di far emergere in maniera chiara, attraverso interventi qualificati, le contraddizioni della transizione ecologica e le incompatibilità tra gli impianti industriali e i territori. Dal punto di vista ambientale, naturalistico, economico e urbanistico, nell’ottica di una necessaria tutela dei luoghi. Sabato 24 Febbraio ore 16.00 presso i locali dell’Istituto Euromediterraneo, viale Don Sturzo 41“.





