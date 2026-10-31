Meteo Olbia 1 novembre, Ognissanti con nuvole e piogge

In Gallura il cielo peggiorerà nel pomeriggio, con temperature in ulteriore calo

Il meteo Olbia del primo novembre vedrà una mattinata ancora abbastanza tranquilla, ma nel pomeriggio aumenteranno le nuvole e le possibilità di pioggia, mentre le temperature continueranno a scendere.

A Olbia sono previsti 11 gradi di minima e 16 di massima. A Tempio Pausania il termometro partirà da appena 6 gradi e raggiungerà 14 gradi nelle ore centrali. Anche La Maddalena sarà interessata dal peggioramento previsto nel corso della giornata, con un rinforzo del vento e condizioni del mare in aumento.

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La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, ma la copertura aumenterà con il passare delle ore. Nel pomeriggio sono previste precipitazioni deboli e localmente a carattere di rovescio, mentre le condizioni resteranno più instabili anche nelle ore successive.

Il vento soffierà dai quadranti settentrionali e tenderà a rinforzare, soprattutto lungo la costa e nelle zone esposte. Tra Santa Teresa Gallura e l’Arcipelago di La Maddalena il mare sarà sempre più mosso, con condizioni in peggioramento dalla sera.

Anche nell’entroterra gallurese, tra Berchidda e Monti, il clima sarà più fresco rispetto ai giorni scorsi. Il primo novembre porterà quindi una giornata dal volto decisamente più autunnale, con temperature in calo, nuvole e qualche pioggia dopo una prima parte della mattina più tranquilla.

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