Allerta incendi in Gallura: la Protezione civile assegna il codice giallo

Allerta della Protezione civile sul rischio di incendi in Gallura

Allerta di codice giallo per il rischio di incendi in Gallura. Secondo le stime della Protezione civile regionale per domenica 2 ottobre. In tutto il nord est della Sardegna viene segnalata la previsione di pericolo medio, indicata dal codice giallo. “Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento – spiegano dalla Protezione civile regionale -, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il

dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei ‘leggeri’ della Regione”. L’avviso riguarda Olbia e tutta la Gallura.