Quanti hanno fatto richiesta per il reddito in Gallura.

Sono 2500 ad aver fatto domanda per il reddito di cittadinanza in Gallura al Caf. I dati, forniti da Cgil Olbia, sono così ripartiti: a Olbia hanno fatto richiesta 1500 utenti, mentre a Tempio circa 1000. Una quota concentrata soprattutto tra gli over 50. Numerosi anche i cittadini che hanno fatto domanda gli uffici postali.

In tutta l’Isola, secondo il Ministero del Lavoro, sono 38.276 i sardi che hanno depositato le richieste nel primo mese. Una prevalenza soprattutto maschile: 19.313 uomini e 18.936 donne, mentre in Gallura, stando alle domande depositate al caf, si ha una prevalenza femminile. La Sardegna si piazza all’ottavo posto per numero di richiedenti.

(Visited 86 times, 86 visits today)