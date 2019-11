Mamme alla ricerca dei seggiolini anti-abbandono a Olbia e Gallura.

E’ corsa contro le multe. Anche i genitori di Olbia e Gallura corrono ai ripari per dotarsi dei seggiolini e i dispositivi anti-abbandono per i propri bambini fino ai 4 anni.

I negozi di Olbia e della Gallura sono presi di assalto anche con telefonate. Le mamme di Olbia chiedono se gli articoli sono disponibili. I punti vendita stanno già raccogliendo centinaia di prenotazioni, mentre qualcuno chiede quanto si aggira il prezzo per mettere a norma il seggiolino del proprio figlio.

Nota dolente: i prezzi per un seggiolino con il dispositivo integrato sono alle stelle. Alcuni negozi li vendono intorno ai 400 euro. Per chi non vuole spendere cifre astronomiche, c’è solo il dispositivo da inserire sotto il sederino del bambino. Una specie di tappetino dotato di allarme che segnala la presenza del piccolo seduto. Lo strumento costa dai 40 euro ai 79.

Ma molti genitori non badano a spese: sono più salate le sanzioni previste dall’emendamento in vigore da giovedì.

