La popolazione in Gallura.

Anche la Gallura perde abitanti, seppur in misura minore rispetto ad altre aree della Sardegna. Poche le nascite nel 2023, ce ne sono state soltanto 779, un numero però identico rispetto allo scorso anno. A frenare lo spopolamento soltanto l’immigrazione verso le coste.

I comuni che crescono velocemente in Gallura sono soltanto Olbia e Arzachena, che gode della sua Costa Smeralda. La prima sta raggiungendo i 62mila abitanti, la seconda si avvia ad averne 14mila ed è diventata da pochi anni la seconda città più popolata in Gallura. Prima questo posto lo deteneva la vicina Tempio Pausania, che più di 100 anni fa possedeva anche il territorio arzachenese, sceso a 13.211 abitanti.

Cresce in modo molto contenuto anche San Teodoro, passato a oltre 5mila abitanti, seguito da Budoni, che ha superato i 5,300 residenti e Loiri Porto San Paolo, che è lievemente salito a 3.689. I due comuni sono molto attrattivi dal punto di vista turistico, soprattutto quello giovanile. Non stupisce se il trend è positivo, come lo è ad Arzachena e come lo è sempre stato a Olbia ormai da anni.

Purtroppo per gli altri comuni costieri non è la stessa cosa, nonostante la loro posizione. Sono stabili gli abitanti di Golfo Aranci, di circa 2.400; ma in caduta libera quelli di La Maddalena che nel 2022 aveva soltanto 10.609 abitanti. Nemmeno Palau guadagna abitanti, che ha avuto un lieve calo della popolazione, con 4.055 abitanti.

Ma la situazione più critica è quella dei paesi dell’interno e oltre a Tempio Pausania perdono abitanti tutti i piccoli centri. Calangianus è scesa sotto i 4.000 da diversi anni e oggi conta 3.826 abitanti stando al censimento del 2022, di Buddusò (oggi 3.614 abitanti), di Monti (2.334), Berchidda (2.605), Oschiri (3.016) e tanti altri piccoli comuni che secondo l’ultimo censimento condotto nel 2022 sono sotto i 2mila abitanti.

