Importante finanziamento per la riqualificazione delle scuole in Gallura.

Le scuole superiori della Gallura saranno più moderne e cambiano volto. Sono stati aggiudicati lavori di riqualificazione e messa in sicurezza edifici scolastici istituti superiori per oltre 3.500.00,00 di euro. Il settore tecnico della Provincia di Sassari Zona Omogenea di Olbia Tempio ha aggiudicato i lavori di edilizia scolastica finanziati con fondi Pnrr.

Sono diversi gli istituti dove saranno realizzati i lavori per renderli più efficienti e per accogliere più studenti. Uno di questi è il Deffenu di Olbia, che avrà un intervento di ampliamento con sopraelevazione. Per i lavori saranno investiti 1.906.844,38 euro. La riqualificazione riguarderà anche il Liceo Artistico De André di Olbia, che vedrà la realizzazione di un nuovo laboratorio e un campetto sportivo polivalente. Inoltre subirà interventi di attestazione idoneità statica e certificazione abitabilità. L’importo dei lavori è di

187.000,00.

Con il Pnrr sarà riqualificato anche l’istituto Ipia “Amsicora” di Oschiri, che con 640.200,00 euro vedrà interventi di attestazione idoneità statica, certificazioni abitabilità e CPI interventi correlazi, tra cui adeguamento igienico sanitario, idrico fognario e manutenzione straordinaria elementi strutturali.

La città che vedrà maggiori interventi nelle scuole è Arzachena. Uno è il Liceo Scientifico “Falcone Borsellino”, che oltre interventi di attestazione di idoneità statica, certificazione agibilità e prevenzioni incendi, subirà anche una ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza a 165.000,00 euro. Nella succursale invece è previsto un intervento di riqualificazione del campetto sportivo esterno presso l’Istituto a 140.368,00 euro.

L’altro istituto è l’IPSSAR “Costa Smeralda” che vedrà anche interventi di manutenzione straordinaria con sistemazione ed adeguamento piano seminterrato, a 525.949,72 euro. Sono in fase di ultimazione i lavori di rifacimento e ristrutturazione dell’intero convitto per un importo di 2.650.000,00 euro. Un’altra scuola interessata dai lavori è l’istituto IRCG Fermi di Buddusò. Tra gli interventi la manutenzione straordinaria con sistemazione di cornicioni, canali di gronda e facciate esterne a 220.000,00 euro.

“Si è cercato di porre rimedio al problema del sovraffollamento scolastico fortemente sentito a Olbia e mettere in sicurezza gli istituti da troppo tempo privi di manutenzione”, ha fatto sapere il subcommissario della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia-Tempio, Pietro Carzedda.













