La Gallura tiene stretta il Bilancio, ma perde nella sfida con Sassari

L’assessore regionale al Bilancio è Giuseppe Meloni.

La Gallura tiene stretto l’assessore al Bilancio con la nomina di Giuseppe Meloni che segue a Giuseppe Fasolino, ma perde nella sfida con Sassari. Nel capoluogo del nordovest, infatti, sono 5 su 12 gli assessori della Giunta regionale. Tra questi Desirè Manca e Francesco Spanedda del Movimento 5 Stelle, Gianfranco Satta dei Progressisti, Antonio Piu di Alleanza Verdi Sinistra e Franco Cuccureddu di Orizzonte Comune.

Tra gli impegni portati a termine da Fasolino il tavolo di chiusura dell’ottimizzazione della programmazione territoriale “Monte Acuto, Riviera di Gallura: Territori di eccellenza della Sardegna”, che ha destinato 20 milioni di euro ai comuni di Alà dei Sardi, Berchidda, Budduso’, Monti, Oschiri, Padru, Budoni, Loiri Porto San Paolo, San Teodoro e Golfo Aranci.

Nondimeno la chiusura dell’atto aggiuntivo del progetto di sviluppo “La città di paesi della Gallura”, con 35 milioni aggiuntivi che premiano il gran lavoro svolto dai Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa di Gallura, Tempio Pausania, Viddalba, Trinità D’Agultu e Vignola, Arzachena, La Maddalena, Palau, Telti, Sant’Antonio di Gallura, per migliorare l’attrattività e la competitività dei loro territori.

Infine l’approvazione della variazione di bilancio da oltre un miliardo di euro suddivisi in 100 milioni di incremento per il fondo unico, 20 milioni per la rigenerazione urbana, 17 milioni per le compagnie barracellari per l’acquisto di mezzi, 210 milioni ulteriori di contributi per gli enti locali, 46 milioni per la legge 949 artigianato e commercio, 10 milioni per scorrimento “bando t3 aiuti alle imprese per la competitività”, 150 milioni per lavori pubblici, 50 milioni per l’agricoltura, 40 milioni per il lavoro, 15 milioni al fondo resisto, 14 milioni ulteriori per il reiss, 15 milioni per l’istruzione, 6 milioni per l’edilizia scolastica, 250 milioni pe la sanità, 80 milioni per i trasporti, 50 milioni per impiantisca sportiva.

