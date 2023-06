La Gallura tra le località di mare più care nel 2023: aumenti del 20,3%

Ai prezzi alti per i vacanzieri in Gallura si aggiungono gli aumenti

Che trascorrere le vacanze tra le acque cristalline della Gallura non sia alla portata di tutti è risaputo, ma ora ci sono pure gli aumenti. I prezzi quest’anno sono saliti vertiginosamente. In linea generale questa sarà un’estate carissima. Già nel 2022 le vacanze estive erano state definite “le più care degli ultimi 50 anni” per gli aumenti dei prezzi nel comparto turistico. L’allarme viene dal portale Presto Energia, elaborando i dati di Federconsumatori e Assoutenti.

Nel 2023 i rincari hanno interessato per il 17% le località per trascorrere le vacanze al mare. Il 9% i soggiorni in montagna, il 21% crociera e il 45% i voli. La Gallura, l’ex provincia di Olbia-Tempio, ha subìto aumenti del 20,3% ed è tra le località più care. Le altre destinazioni meno convenienti sono Firenze (+43,2%) Milano (+38%), Venezia (+25,7%) e Puglia (+15%), per quanto riguarda le strutture ricettive. Secondo i dati di Assoutenti. L’inflazione ha colpito anche i prezzi del gelato, che costa il 22% in più rispetto all’anno scorso e per chi va al mare il prezzo di ombrellone e lettini è salito in media del 33%.

