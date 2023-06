Hotel al completo per l’evento del rally a Olbia.

Il primo weekend di giugno non è partito benissimo dal punto di vista meteo a Olbia, come nel resto dell’isola. Nel nord Sardegna e in Gallura queste giornate si sono alternate con piccoli momenti di sole e di piogge intense. Olbia è stata sfiorata da questa instabilità, ma l’evento del Rally di Sardegna ha salvato le presenze turistiche in tutto il territorio.

L’importante manifestazione, cominciata il 1 giugno scorso, ha riempito le strade di Olbia, facendo pesare meno le condizioni meteorologiche di questi giorni. In città da giorni i locali del centro storico sono pieni e i numeri negli hotel fanno ben sperare su un’inizio stagione più che positivo. La buona notizia arriva dal dirigente di Federalberghi e Presidente dell’Associazione degli Albergatori di Olbia, Fabio Fiori. “È andato tutto oltre le nostre aspettative – dichiara. Gli hotel della città tutti al completo e i dati ottimi vengono anche dal settore extralberghiero. Così come i ristoranti, dove molti turisti hanno fatto fatica a prenotare nei ristoranti e si sono dovuti dividere dei gruppi perché i tavoli erano pieni o hanno dovuto cenare più tardi”.

Il maltempo di questi giorni non scoraggia, infatti, il settore alberghiero che può tirare un sospiro di sollievo. “Ci stiamo consolando grazie a questo grande evento – aggiunge Fiori -. Fortunatamente il nostro Comune sta puntando molto su ciò che attrae il turismo. È una strategia ottima in una città che si presta molto per questo tipo di manifestazioni. Le nostre previsioni sono quelle di una stagione molto lunga, anche se non è partita bene dal punto di vista meteorologico”.

