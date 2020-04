In Gallura la vela arriva online con il Campionato Zonale di Virtual Regata

Domenica la finale.

Ha preso il via lo scorso 19 aprile la prima edizione del Campionato Zonale di Virtual Regata aperto a tutte le classi Fiv : Optimist, Open Skif, Doppi, Laser , Hobie Cat, Windsurf,Altura e J24.

Le chiusure e i blocchi imposti dal coronavirus, non impediscono agli atleti della vela, di ogni età, di giocare da casa, simulando regate sotto lo sguardo attento e imparziale di allenatori e istruttori, oltre che di genitori pronti al tifo sfegatato. Gli incontri sono sempre vissuti con grande partecipazione da oltre 200 atleti.

Alla semifinale programmata per venerdì 24 aprile alle ore 18 saranno 80 i concorrenti che impegnati in quattro batterie. La data sarà particolarmente importante perché, alla fine, saranno selezionati i migliori che, suddivisi in quattro batterie, avranno il compito di giocare la finale di domenica 26 aprile alle ore 16 per la conquista del primo titolo di Campione Zonale Virtual Regata . La tecnologia arriva in soccorso degli atleti grazie all’utilizzo del canale You Tube

Il primo Campionato Zonale di Virtual Regata si corre con il patrocinio della TERZA ZONA FIV, e con tutti gli allenatori della III ZONA. Un impegno sportivo importante, che vede gareggiare atleti di tutte le età, determinati, come durante le gare in mare.

Questo primo appuntamento sarà trasmesso in diretta da Radio Internazionale , grazie alla puntata speciale del “Circolo dello Sport” condotta da Camillo Zucconi, già campione del Mondo, ora allenatore e preparatore di nuove e giovani leve presso lo YCPR, che in questo sarà coadiuvato dai tecnici Marco Badessi, Piermauro Magnano e Daniele Murru.

Sarà possibile seguire la gara oltre che dalle frequenze terrestri dei Radio Internazionale Costa Smeralda, in streaming sul sito e sulla pagina Facebook della radio.

