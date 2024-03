Todde prepara la giunta in Regione, Meloni verso l’incarico

Giueppe Meloni verso l’incarico nella giunta Todde.

Nei prossimi giorni, la presidente in pectore della Regione Sardegna, Alessandra Todde, avvierà gli incontri bilaterali con le forze politiche del campo largo per discutere la formazione della nuova giunta regionale. In attesa della proclamazione ufficiale degli eletti, si aprirà così un tavolo di confronto dove verranno valutati i nomi che guideranno la Sardegna nei prossimi cinque anni.

Todde ha chiesto alle forze politiche di presentare proposte di nomi, evidenziando uno spirito di condivisione nelle decisioni, pur ribadendo la sua prerogativa finale. La fase successiva alla consultazione elettorale prevede una stretta collaborazione con i partiti del campo largo, cercando un equilibrio nella rappresentanza.

Il Partito Democratico (Pd), posizionatosi come la prima forza della coalizione, è pronto ad affrontare la direzione, in programma nel pomeriggio a Oristano. Durante questo incontro, si esamineranno i risultati elettorali, e si ribadirà l’importanza acquisita dal Pd all’interno della coalizione.

Dal Pd emerge chiaramente la richiesta di quattro assessorati e la designazione del presidente del Consiglio regionale, oltre alla vice presidenza dell’esecutivo. I dem si basano sull’impegno profuso nella campagna elettorale e sui risultati ottenuti. Non sembra esserci spazio per rinunce, ma piuttosto una richiesta di equa rappresentanza.

Sebbene non ci siano ufficialità sui nomi, sembra che Giuseppe Meloni, presidente dei dem sardi e secondo più votato alle elezioni, possa ricevere un incarico operativo di peso e la seconda carica dell’esecutivo. Per il ruolo di presidente del Consiglio regionale, potrebbe essere indicato il segretario Piero Comandini, rinunciando così alla corsa per il Comune di Cagliari.

Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle (M5s), potrebbe rivendicare due posizioni nella giunta regionale, considerando il risultato personale ottenuto all’interno della coalizione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui