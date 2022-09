Emergenza sangue a Olbia: l’Avis si mobilita per le donazioni

Il progetto di Avis Olbia.

Dopo il successo del progetto “Sambene e Tribagliu” (Sangue e lavoro) di Avis Olbia con i sindacati della Gallura, l’associazione ha organizzato una nuova “mega donazione” del sangue. Si svolgerà mercoledì 28 settembre dalle 8 alle 12.30 alla GMK in via Corea 91, nella zona industriale di Olbia, che ha aderito al progetto.

“All’indomani del successo del progetto “Sambene e Tribagliu”, messo in campo tra AvisOlbia e i sindacati confederali – aveva annunciato l’associazione sui social – una delle aziende leader in Gallura, nel settore della distribuzione di bibite, la GMK di GianMario Asara, si è proposta di partecipare al progetto di solidarietà e lavoro.Con la consueta concretezza, che contraddistingue due grandi imprenditori come GianMario e Katy, hanno organizzato, per il giorno 28 Settembre, una donazione straordinaria di sangue che si effettuerà nel piazzale della loro azienda sita in via Corea, coinvolgendo dipendenti, clienti ed amici. Sarà una occasione ulteriore per rinsaldare i rapporti tra persone che lavorano insieme e si stimano. Sarà una occasione per una mattinata all’insegna della convivialità, della solidarietà e della gioia dello stare insieme. Come Avis Olbia siamo felici di aver “scatenato” tanta bellezza al servizio della città”.